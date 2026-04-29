A siete horas de Bogotá está el pueblo con más cascadas de Colombia: Ideal para ir el puente festivo

Colombia es uno de los países en el mundo que cuenta con mayor cantidad de días feriados o festivos durante todo el año. Esto se debe a diferentes celebraciones que acontecen en la nación, destacando principalmente las religiosas, que son las que más festivos generan al año.

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Pues bien, el próximo festivo en el país será el viernes, 1 de mayo, que conmemora el Día del Trabajador.

Si está pensando en viajar durante esta fecha festiva y disfruta de las cascadas, le tenemos el destino ideal.

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Se trata de San Carlos, a siete horas de Bogotá, el cual es un municipio ubicado en el oriente antioqueño, el mismo que es reconocido por ser un paraíso de cascadas, esto porque cuenta con más de 50 caídas de agua.

Según el portal web, Antioquia es mágica; este lugar resalta en el mapa de la región antioqueña gracias a sus grandes riquezas hídricas, pero no solo eso, ya que también sobresale por su biodiversidad en especies silvestres y endémicas, que habitan dentro de sus frondosos bosques.

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Las cascadas de San Carlos, Antioquia

Para todos los que disfruten de explorar y descubrir saltos de agua, este es el lugar adecuado para usted, ya que los picos que rodean al municipio captan el agua de lluvia de forma tal que se convierten en cascadas de diversos tipos, como cataratas de gran caudal hasta hilos de agua que alimentan estanques.

Aquí le dejamos una lista de las cascadas que podrá encontrar en este destino antioqueño:

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Cascada La Chorrera: Esta es la más conocida, teniendo un conjunto de caídas de agua que superan los 420 metros, formando un velo de agua cristalina.

Cascada La Viejita: Esta cuenta con caídas de agua de entre 18 y 40 metros; para poder llegar es muy fácil, solo se ha tenido que cruzar por un sendero ecológico a pocos minutos del casco urbano del municipio.

Charco y cañón Cielo Escondido: Este es un espacio natural que atraviesa los bosques principales del municipio, donde es posible realizar deportes de aventura.

Río San Carlos: Es importante señalar que esta es la principal aflunete de la represa de Guatapé; aquí se permite a los turistas realizar diferentes actividades como la pesca y el nado.

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