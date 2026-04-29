Un hombre se declaró culpable de planear un ataque contra los conciertos de Taylor Swift en Austria

WIENER NEUSTADT, AUSTRIA - APRIL 28: Defendant Beran A. is lead out of the hearing room during a break on the first day of the Taylor Swift concert plot trial at Regional Court Wiener Neustadt on April 28, 2026 in Wiener Neustadt, Austria. Two young men are charged with terrorism and other offences over plotting three terrorist attacks. One of them planned to attack a Taylor Swift concert in Vienna in August 2024. Three dates of Taylor Swift's "Eras" tour were canceled in the summer of 2024 after authorities were warned of a plot. (Photo by Christian Bruna/Getty Images) / Christian Bruna

Este martes, un hombre austriaco de 21 años se declaró culpable de planear un ataque inspirado en el ISIS contra los tres conciertos de la gira ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.

En la primera jornada de su juicio en Wiener Neustadt, Austria, el acusado, identificado en el tribunal solo como Beran A., también admitió pertenecer a una célula terrorista.

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¿Quién es el hombre?

La policía austriaca arrestó a Beran A. el 7 de agosto de 2024, un día antes del primer concierto de Swift en el estadio Ernst Happel de Viena.

“Mi cliente ha causado mucho miedo y pánico entre mucha gente, y tendrá que responder por ello, sin duda”, declaró su abogada, Anna Mair, ante el tribunal.

En 2024, las autoridades revelaron que habían evitado el atentado, pero los conciertos de Swift fueron cancelados.

Cuando las autoridades austriacas allanaron la casa de Beran A. antes del primer concierto, recuperaron lo que los fiscales describieron en el juicio como una bomba casi terminada.

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¿Cuál era su objetivo?

Según la acusación, el acusado se preparó para el atentado durante al menos un mes, siguiendo videos instructivos del ISIS.

En 2024, las autoridades declararon que el objetivo de Beran A. era “matar a la mayor cantidad de personas posible fuera del recinto del concierto”.