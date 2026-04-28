¿Qué pasó con Lili Pink? Historia y últimas noticias del presunto lavado de activos

Lili Pink es una empresa de origen colombiano fundada en el año 2006 por los hermanos David y Max Abadí, los mismos que son empresarios provenientes de una familia enfocada en el sector textil.

Desde que abrieron su primera tienda en el barrio Toberín en la localidad de Usaquén en Bogotá, su enfoque fue la ropa interior femenina y los accesorios de moda.

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Al paso de los años, esta marca se posicionó dentro del mercado nacional, logrando abarcar diferentes nichos como las pijamas, accesorios, maquillaje e inclusive productos para el cuidado personal.

Esta compañía también logró expandirse hasta consolidar más de 600 puntos de venta en todo el territorio nacional, inclusive llegando a 12 países de Latinoamérica.

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¿Qué pasó con la marca Lili Pink?

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación, por medio de una investigación, descubrió una presunta red transaccional de lavado de activos y contrabando que se movía tras la cadena de ropa femenina Lili Pink.

El pasado lunes 27 de abril, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía junto al Ejército Nacional llevaron a cabo un operativo en varias regiones del país.

Según un informe preliminar entregado en la mañana de este martes (28 de abril), ya se han ocupado más de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.

Todas estas ocupaciones son con fines de extinción de dominio.

“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, precisó la Fiscalía.

De momento, la entidad estatal ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.

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¿Cómo se llevó a cabo la investigación en contra de la marca Lili Pink?

Según Christian Quiñonez, exsubdirector de la fiscalización de la Dian, las operaciones sospechosas de Lili Pink y el “modus operandi” de esta empresa se detectaron por medio de un software mientras desempeñaba labores en esa entidad durante el Gobierno anterior.

También señalo que dichas indagaciones iniciaron el año 2022 por unas solicitudes de devolución de IVA que pidió la empresa en su momento.

“Normalmente, cuando una empresa pide devoluciones de saldos a favor ante la DIAN, pues está propensa a que entre en un proceso de auditoría, de fiscalización. Y en ese proceso, entonces, se empezó a detectar que existían supuestas empresas que eran proveedores de Fast Moda, y que esas empresas que eran proveedores de ellos, pues, no, no, realmente no existían”, afirmó el exfuncionario.

Si desea tener más información, lea la nota que tras la explicación que dio Christian Quiñonez durante el programa 6AM W:

Empresas falsas y ropa china y no colombiana: así operaría presunta red de contrabando de Lili Pink

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