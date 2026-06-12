Dane abrió inscripciones para 10 cursos virtuales con certificación oficial: Link para postularse

El DANE abrió cursos gratis y con certificado: Consulte las fechas de inscripción. Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció la inscripción para el tercer ciclo de cursos virtuales del 2026, con el propósito fortalecer capacidades.

Esta convocatoria está dirigida a ciudadanos, servidores públicos, académicos y demás actores interesados en la producción, análisis y aprovechamiento de la información estadística.

Según lo mencionado por el Dane, los participantes podrán “adquirir conocimientos y herramientas que contribuyen al uso estratégico de los datos para la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la generación de información de calidad”.

Aunque se invita a todos los colombianos que quieran hacer parte de este tercer ciclo, la entidad enfatizó en los interesados en fortalecer conocimientos sobre calidad estadística, aseguramiento de la calidad y aprovechamiento de registros administrativos a participar en cursos como Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC), Condiciones para la evaluación de la calidad estadística, Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico y Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico, herramientas clave para mejorar la producción y uso de información estadística en las entidades públicas y privadas.

Según la especificaciones entregadas por la entidad, se trata de 10 cursos que serán dictados en modalidad virtual. Estos, contarán con la certificación oficial para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Esto, permite que los colombianos interesados puedan aprender desde cualquier lugar del país y avanzar con los contenidos del curso bajo la disponibilidad de tiempo de cada participante.

Cronograma del ciclo 3 de 2026

Las inscripciones están abiertas desde el 9 de julio y hasta el 29 del mismo mes.

De este modo, quienes queden registrados iniciarán el curso seleccionado desde el 13 de julio. Estos culminarán el 13 de septiembre.

¿Cómo inscribirse?

Para registrarse, deberá entrar a la página oficial del Dane y dirigirse a la opción de ‘Abiertas las inscripciones a los cursos virtuales del DANE – Ciclo 3′ que está en la parte inferior del portal.

Allí, deberá diligencia el formulario requerido por la entidad. O haga clic aquí para ir directamente.

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Oferta de cursos:

Diseño y construcción de indicadores. Proceso estadístico. Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico. Condiciones para la evaluación de la calidad estadística. Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística. Metodología de formulación de un Plan Estadístico. Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC). Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020. Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico. Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística.

“Tenga en cuenta que cada persona podrá inscribirse en un máximo de dos cursos. Recuerde que las inscripciones estarán habilitadas hasta el 29 de junio de 2026″, destacó el Dane.