Alcalde de Medellín pide protección para cuatro concejales por amenazas

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti; al director de la Policía Nacional, general William Rincón; y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), solicitando la adopción urgente de medidas de seguridad para cuatro concejales del Distrito ante denuncias de amenazas.

En la comunicación, el mandatario alertó sobre riesgos contra los concejales Alejandro de Bedout, Andrés Felipe Tobón, Andrés Felipe Rodríguez y Claudia Carrasquilla, quienes habrían reportado situaciones que comprometen su vida e integridad en el ejercicio de sus funciones.

Alcalde solicita evaluación de riesgo y medidas de protección

En el documento, el alcalde pidió a las autoridades realizar una valoración urgente de los niveles de riesgo y adoptar esquemas de protección conforme a la normatividad vigente.

La solicitud se da luego de que los cabildantes informaran sobre amenazas y hechos que, según la administración distrital, generan una situación de alerta en materia de seguridad.

Cómo votaron los concejales la sesión reservada

En medio de este contexto, el Concejo de Medellín realizó una sesión reservada el sábado 25 de abril para abordar la situación de seguridad.

La votación dejó 11 votos positivos, 5 negativos y 5 concejales que no votaron.

Votaron positivo: Alejandro de Bedout, Andrés Felipe Rodríguez, Farley Macías, María Paulina Suárez, Juan Carlos de la Cuesta, Santiago Narváez, Damián Pérez, Juan Ramón Jiménez, Brisvani Arenas, Leticia Orrego y Luis Guillermo Vélez.

Votaron negativo: Andrés Felipe Tobón, Santiago Perdomo, Janeth Hurtado, José Luis Marín y Carlos Alberto Gutiérrez.

No votaron: Alejandro Arias, Miguel Iguarán, Claudia Carrasquilla, Sebastián López y Camila Gaviria.