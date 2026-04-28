140 personas trabajaron en la extensión del incendio en la fábrica de bicicletas de Itagüí

Itagüí-Antioquia

Más de siete horas tardaron 140 personas entre bomberos y otros colaboradores como Cruz Roja y Defensa Civil p ara controlar el incendio que se registró al medio día de este lunes en el municipio de Itagüí , sur del Valle de Aburrá, sector industrial de Coltejer.

Según la alcaldía, la conflagración se reportó en la empresa HA Bicicletas donde había almacenado material inflamable lo que aceleró que las llamas se extendieran. Ante esta emergencia que no dejó personas lesionadas, fue necesaria la evacuación de zonas cercanas como la alcaldía y la sede administrativa Coltejer.

“Evitamos la propagación a varias empresas colindantes. Posterior ya el control total del incidente, entraremos a la investigación de las causas del mismo”, informó el subteniente Henry Muñoz, comandante de bomberos de Itagüí.

La emergencia fue atendida por bomberos de Itagüí, Medellín, La Estrella, Caldas, Envigado, Sabaneta y Bello.