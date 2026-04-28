Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 abr 2026 Actualizado 03:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

140 personas trabajaron en la extensión del incendio en la fábrica de bicicletas de Itagüí

Por ahora no se ha indicado de manera formal qué fue lo que generó el incendio de grandes magnitudes en el sector industrial de Coltejer.

Incendio en Itagüí - fotos alcaldía

Incendio en Itagüí - fotos alcaldía

Incendio en Itagüí - fotos alcaldía

Itagüí-Antioquia

Más de siete horas tardaron 140 personas entre bomberos y otros colaboradores como Cruz Roja y Defensa Civil para controlar el incendio que se registró al medio día de este lunes en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, sector industrial de Coltejer.

Según la alcaldía, la conflagración se reportó en la empresa HA Bicicletas donde había almacenado material inflamable lo que aceleró que las llamas se extendieran. Ante esta emergencia que no dejó personas lesionadas, fue necesaria la evacuación de zonas cercanas como la alcaldía y la sede administrativa Coltejer.

Evitamos la propagación a varias empresas colindantes. Posterior ya el control total del incidente, entraremos a la investigación de las causas del mismo”, informó el subteniente Henry Muñoz, comandante de bomberos de Itagüí.

La emergencia fue atendida por bomberos de Itagüí, Medellín, La Estrella, Caldas, Envigado, Sabaneta y Bello.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir