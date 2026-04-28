Fue encontrado un depósito ilegal con munición y granadas a la comisión mixta ELN y las disidencias

Anorí- Antioquia

La brigada 11 del Ejército reportó el hallazgo de un depósito con material de intendencia, explosivos y otros elementos que pertenecerían a la comisión mixta de las guerrillas Frente Capitán Mauricio del ELN y las disidencias del frente 36 que delinque en el municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia.

Según el reporte de la Séptima División del Ejército, soldados de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 ubicaron este depósito en la vereda Los Trozos

“En el lugar fueron hallados más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero de 40 mm, proveedores, equipos de comunicación, un dron con sus controles, 10 radios de comunicación, al igual que material de intendencia y documentación con contenido doctrinal, entre otros elementos utilizados para actividades criminales”, informó el ejército en su cuenta de X.

Agrega que este hallazgo se realizó gracias a la experiencia de una canina de nombre Princesa que condijo a los militares hacia el lugar.