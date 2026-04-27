En Valdivia, asesinaron a una mujer que estaba reportada como desaparecida

Valdivia- Antioquia

En zona rural de Valdivia, Norte de Antioquia, fue asesinada una joven de 20 años aproximadamente. La mujer fue acribillada a tiros que le causaron la muerte. Al parecer, esta persona sería la mujer que estuvo retenida 15 días por un grupo ilegal en el corregimiento de Raudal Viejo.

Según el reporte preliminar de la policía, la joven fue hallada por la comunidad sin vida en la vereda Puerto Raudal, sector Dorada Santa, a unas tres horas del área urbana. El cuerpo trasladado a la morgue municipal, donde se espera ser identificada plenamente.

Fuentes de la zona han manifestado que la víctima sería Karol Daniela Cuartas, la misma que desde hacía varios días la guerrilla del ELN tenía retenida y que había sacado del caserío de Raudal Viejo bajo intimidación. Presuntamente esta situación se habría generado por que supuestamente ella tendría una relación sentimental con un presunto integrante del Clan del Golfo, la otra versión es que la mujer ya habría tenido varios llamados de atención por presuntos malos comportamientos en el caserío. Son las hipótesis que se maneja por el momento.

Las autoridades iniciaron la investigación de este caso para esclarecer los repobléis, que de manera preliminar se presume que fueron integrantes de la guerrilla del ELN.

Acciones intimidantes en Raudal Viejo

La comunidad de Raudal Viejo en Valdivia amaneció confinada por mensajes amenazantes enviados a los habitantes. Al parecer, las intimidaciones son del ELN y disidencias. Ordenan a los campesinos no salir de sus casas por confrontaciones contra el Clan del Golfo.

Las fuentes informaron que el domingo se registraron combates entre los grupos ilegales. Agregan que la situación se da porque las dos guerrillas quieren sacar del territorio al Clan del Golfo. Este lunes las comunidades reportaron nuevos disparos en el corregimiento.

Reacción militar

La Cuarta Brigada del Ejército, ante la amenaza de los ilegales, informó que soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles permanecen en el caserío de Raudal Viejo con la intención de evitar que la comunidad quede afectada por las intimidaciones y contrarrestar cualquier acción contra los civiles.