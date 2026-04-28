Mindefensa descarta amenazas contra la candidata Paloma Valencia según informe de inteligencia

“Es una tierra muy petrista”: Paloma Valencia cuenta por qué no hace política en el Cauca

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que mediante labores de inteligencia, fue descartada cualquier amenaza contra la integridad de la Candidata presidencial Paloma Valencia.

Esta amenaza inicialmente fue atribuida a lo que fue la estructura 42 de las extintas FARC o a un sujeto conocido con el alias de ‘Buche de Tula’, con antecedentes en delincuencia común.

“Esta conclusión ya fue comunicada al equipo de campaña y a la candidata Paloma Valencia”, indicó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró, que mantienen atención especial para brindar seguridad a todos los candidatos presidenciales.

La misma candidata Paloma Valencia, había informado, que recibió información de inteligencia, suministrada por el Gobierno Nacional, sobre un plan para asesinarla.

“He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional, de que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, reveló la candidata.

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De acuerdo con la candidata, quienes estarían detrás de estos planes criminales serían miembros de las disidencias de las FARC.