Por falla en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial obliga cierre en el Aeropuerto de Valledupar

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que un helicóptero reportó una falla mientras realizaba la aproximación final a la pista del Aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar.

La institución aseguró que la tripulación aplicó los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias, manteniendo el control de la aeronave y ejecutando un aterrizaje sobre la pista del aeropuerto.

“El entrenamiento y reacción oportuna de la tripulación permitieron ejecutar la maniobra de manera segura”, indicó la Fuerza Aeroespacial.

En el lugar hicieron presencia unidades de bomberos aeronáuticos y un helicóptero de apoyo, mientras personal técnico atendió la emergencia sobre la pista. De manera preliminar, se conoció que la aeronave quedó inmovilizada debido a la falla mecánica.

La Aeronáutica Civil informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo quedarán restringidas hasta cuando la aeronave sea retirada de la pista.