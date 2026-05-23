UNP pide extremar medidas de seguridad de protegidos y escoltas en el Nororiente del país

Debido al grave deterioro de orden público y los recientes ataques armados en el Catatumbo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) pidió a sus protegidos y escoltas extremar medidas de seguridad y evitar desplazamientos nocturnos en el nororiente del país.

Esta directriz se intensificó tras una masacre ocurrida en la vía Ocaña-Ábrego (Norte de Santander), donde hombres fuertemente armados interceptaron y acribillaron con fusiles una camioneta blindada oficial, asesinando a seis personas, incluyendo al líder campesino Freyman David Velásquez y miembros de su esquema de protección.

“La unidad nacional de protección es un llamado a los beneficiarios de medidas de protección y el personal de los esquemas de seguridad para que fortalezca las acciones de autoprotección y prevención y los departamentos del Norte de Santander, Cesar y Arauca”, indica la entidad.

El sindicato de escoltas ha encendido las alarmas, solicitando vehículos con blindajes superiores (nivel 4 o superior).

“La UNP reitera la importancia de aplicar exactamente los protocolos de seguridad verificar las condiciones de movilidad antes de cualquier recorrido y reportar de manera inmediata cualquier situación que pueda comprometer la integridad del protegido o del esquema de protección”, reitera la Unidad.

El armamento utilizado por grupos ilegales como el ELN frecuentemente supera la resistencia de los blindajes estándar, por lo que la agencia pide evitar exponerse en zonas de alta confrontación.