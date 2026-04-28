“Muy graves las amenazas contra Paloma Valencia”: Defensora del Pueblo

Bogotá

Ante las amenazas que denunció la candidata Paloma Valencia quien aseguró que ofrecieron 2 mil millones de pesos para atentar contra su vida y que quien estaría detrás de estos hechos responde al alias de ‘Buchetula’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que esta información es muy grave y que situación es inaceptable.

“Toda nuestra solidaridad con la candidata y su campaña presidencial. Está situación es inaceptable. Es crucial que todas las autoridades coordinen las medidas que sean necesarias para fortalecer la protección de la candidata, investigar los hechos e identificar a los responsables“.

Iris Marín aseguró que el Gobierno Nacional ha mantenido una actitud de respaldo a la democracia plural y protección a la candidata Paloma Valencia.

“Hay que reforzar esfuerzos y medidas. Todo el país y todas las candidaturas deben pronunciarse en contra de estos hechos”.

La Defensoría del Pueblo reitera su llamado a impulsar que el proceso electoral en Colombia se desarrolle con todas las garantías para velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política en el país y eliminar también la desinformación y la estigmatización.