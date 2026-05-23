‘Chala’ señalado del asesinato de periodista en Briceño habría huido herido tras operación militar

'Chalá’, señalado por desaparición del periodista Mateo Pérez, se exhibe recorriendo en carro y moto municipios de Antioquia

Caracol Radio conoció detalles de la operación militar desplegada en contra de alias ‘Chala’, señalado responsable del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia.

Según información conocida por este medio, la operación venía siendo planeada desde hace cerca de 10 días y hace tres fueron insertadas tropas por aire y tierra en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, donde inteligencia militar ubicaba un campamento de la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

En el lugar estarían alias ‘Chala’ y alias ‘Macho Viejo’, un cabecilla encargado de las finanzas de esa estructura criminal y quien habría llegado hace algunos meses desde la región del Catatumbo.

Fuentes militares y policiales señalaron que, mediante capacidades de inteligencia humana y técnica, se estableció que ambos sujetos habrían alcanzado a huir en medio de la operación militar, aunque estarían heridos y fueron auxiliados por integrantes de sus propias comisiones de seguridad.

Según la información obtenida por las autoridades, alias ‘Chala’ y alias ‘Macho Viejo’ habrían salido inicialmente de la zona en caballos y posteriormente fueron movilizados en motocicletas hacia zona rural de Puerto Valdivia, donde enfermeros empíricos de la estructura ilegal estarían intentando atender las heridas que presentan.

A esta hora continúan operaciones militares y policiales en el norte y Bajo Cauca antioqueño con apoyo de aeronaves no tripuladas con capacidades de detección térmica, desembarcos de tropas y cierres estratégicos sobre corredores utilizados por las disidencias.

Caracol Radio también conoció que durante varias semanas investigadores judiciales y organismos de inteligencia del Ejército y la Policía recopilaron información que evidenciaría fuertes divisiones internas dentro de la estructura criminal de alias ‘Chala’.

Uno de los hallazgos obtenidos por las autoridades apuntaría a que un integrante identificado como alias ‘Santiago’ estaría utilizando civiles para entregar información sobre movimientos, rutinas, ubicación y esquemas de seguridad de alias ‘Chala’.

Analistas de inteligencia interpretan este comportamiento como una muestra de la fractura interna que existiría dentro de las disidencias de alias ‘Calarcá’, especialmente tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, un crimen que habría generado molestia entre cabecillas de esa organización ilegal por el impacto que tuvo sobre los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Fuentes consultadas por Caracol Radio aseguran que desde el denominado Estado Mayor de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Bloque Magdalena Medio se habría ordenado hacer “todo lo posible” para ubicar y eliminar a alias ‘Chala’ y sus hombres de seguridad.

Las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘Chala’, además de otros ofrecimientos económicos contra integrantes de esa estructura criminal