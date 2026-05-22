Tres uniformados heridos tras ataque de avión de la Policía en Ocaña, Norte de Santander

Este 22 de mayo, la Policía Nacional reveló que está verificando un ataque con disparos que se produjo contra una aeronave institucional que realizaba una maniobra en el aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

En este episodio resultaron heridos sin gravedad tres uniformados que viajaban en la aeronave, quienes fueron trasladados a un centro médico para valoración. Según la Policía, actualmente se encuentran estables.

Según el comunicado oficial, el ataque ocurrió sobre las 12:55 del mediodía de este 22 de mayo, cuando la aeronave cubría la ruta Ocaña – Bogotá y fue impactada por ráfagas de fusil pocos minutos después del despegue. La institución aseguró que, gracias a la reacción y capacidad de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayecto y aterrizar de manera segura en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

También se conoció que a bordo del avión viajaban 14 funcionarios de la institución: cuatro tripulantes y diez pasajeros. Además de los tres uniformados heridos, se confirmó que los demás ocupantes no presentaron afectaciones.

La Policía reveló que, después del ataque, la aeronave continuó con su vuelo y, tras su llegada a Bogotá, se lleva a cabo “la respectiva inspección técnica para establecer posibles afectaciones”.

La institución rechazó el hecho y aseguró que fueron activadas todas las capacidades operativas e investigativas para ubicar y capturar a los autores del atentado contra la aeronave institucional.

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