“La política no funciona con besitos y abrazos”: Alejandro Bermeo por pelea entre Paloma y Abelardo

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“La unidad es inevitable”: Alejandro Bermeo sobre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Alejandro Bermeo, senador electo de Salvación Nacional, aseguró que las tensiones actuales entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia hacen parte natural del proceso electoral, pero que más adelante la unión será necesaria.

“La política es confrontación, pugnacidad”

Bermeo explicó que el momento actual corresponde a una competencia interna por llegar a la segunda vuelta presidencial. “Hoy estamos en medio de una competencia, de una confrontación política (…) la política es confrontación, pugnacidad”, afirmó.

Sin embargo, señaló que esa disputa no impide un eventual acuerdo. “La unidad es una realidad, es algo inevitable (…) sí nos vamos a unir”, agregó.

Críticas cruzadas entre campañas

El senador electo también respondió a las críticas hechas por Tomás Uribe desde el Centro Democrático y defendió la confrontación entre campañas. “No hay que hacer tanto drama (…) eso no va a impedir que nos unamos más adelante”, dijo.

Además, cuestionó estrategias de la campaña de Paloma Valencia: “Se han dedicado a sumar politiqueros (…) pensando que la política es una suma aritmética”, afirmó.

Y agregó que, frente a la polémica por un video hecho con inteligencia artificial donde se hace una crítica a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, “no saben quién lo hizo, pero no dice nada que sea falso”.

“El enemigo es Iván Cepeda”

Finalmente, Bermeo reiteró que, pese a las diferencias actuales, el objetivo común está claro: “Hoy son nuestros adversarios (…) pero tenemos claro que el enemigo es Iván Cepeda”.

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