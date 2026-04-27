Paloma Valencia recibió información de un posible atentado en su contra: disidencias estarían detrás

La candidata Paloma Valencia informó que recibió información de inteligencia, suministrada por el Gobierno Nacional, sobre un plan para asesinarla.

“He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional, de que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, reveló la candidata.

De acuerdo con la candidata, quienes estarían detrás de estos planes criminales serían miembros de las disidencias de las Farc.

“La información que tenemos es que es el frente 42 de las Farc, con un sujeto llamado ‘Buchetula’, que le pagaron 2.000 millones de pesos para que me asesine”, dijo Valencia.

La candidata del Centro Democrático expresó que no será amedrentada por quienes buscan silenciarla.

“No vengo aquí a quejarme ni a victimizarme ni a pedir más garantías de las que ya he pedido y las que pidió Miguel, vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen a una mujer valiente”, dijo.

“No nos vamos a doblegar por los violentos, este país tiene que saber de una buena vez que quienes tienen que estar asustados son ellos y no los colombianos”, agregó.

Finalmente, la candidata presidencial señaló que, pese a estas nuevas amenazas contra su vida, su agenda de campaña continuará según lo previsto. Este martes estará en la ciudad de Cali.