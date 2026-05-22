¿Continúan los bloqueos HOY en Cali? Únicas vías con cierres y lo último del paro de mineros

Durante la jornada del 22 de mayo de 2026, las principales vías de Cali dieron total acceso a la movilidad de los ciudadanos después de los bloqueos ocasionados por el paro transportador que había cerrado la vía a Palmira, Juanchito, Sameco y el CAM, entre otros puntos de la ciudad.

Según informan, los manifestantes protestaron contra el proceso de chatarrización de buses que no lograron integrarse al sistema MÍO, lo cual podría hacer desaparecer el servicio de movilidad urbano tradicional, por lo que reclamaron compensaciones económicas.

Alcaldía de Cali confirmó levantamiento del paro transportador

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de Cali acompañó los diferentes puntos afectados durante el pasado jueves, coordinando desvíos y apoyando a los actores viales.

De esta manera, varias rutas del MIO tuvieron que ser canceladas, afectando la movilidad de cerca de 170 mil ciudadanos que utilizan diariamente el sistema masivo de transporte.Sin embargo, durante la tarde, las autoridades informaron que todos los puntos que permanecían bloqueados ya fueron habilitados y que la movilidad en Cali comenzaba a normalizarse.

En materia educativa, la jornada académica se desarrolló con normalidad en las instituciones oficiales de la zona urbana. Únicamente en el corregimiento de Montebello fue suspendida la jornada escolar, debido a que los docentes no lograron llegar por las dificultades en materia de movilidad. Solo tres instituciones reportaron afectaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar.

Finalmente, la Administración Distrital también confirmó que durante el día no se han vuelto a presentar desmanes o alteraciones del orden público en los puntos donde se registraron los bloqueos.

¿Cómo continúan los bloqueos en otros sectores del Valle del Cauca?

Vale añadir que, además del paro de transportadores que ocurrió en Cali, sigue en pie el paro de mineros por el sector de Buenaventura. Siendo así, la vía completa ya cuatro días sin flujo de vehículos.

Según el reporte más reciente, este 22 de mayo sobre las 9:00 a.m. la vía al mar a la altura de Loboguerrero sigue obstruida.

Este informe fue proveido por la concesión Unión Vial Camino del Pacífico en su cuenta de X, en donde especificaron que no hay paso de vehículos de ningún tipo por ambas calzadas, lo que genera un bloqueo hacia el Puerto de Buenaventura.

El malestar en la comunidad habría surgido luego de que se expidiera una resolución de la Agencia Nacional de Minería que prohíbe realizar minería en zonas de reserva forestal.

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) alertó que esta situación ha impedido el ingreso de 7.800 toneladas diarias de materias primas, como maíz y soya, esenciales para alimentar a las aves en el suroccidente del país.

Fenavi enfatizó que cada hora de bloqueo erosiona la sostenibilidad del sector y pone en riesgo miles de empleos en la región, por lo que solicita la apertura inmediata de canales de diálogo para garantizar el libre tránsito de carga

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