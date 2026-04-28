Antes de aspirar a ser MinDefensa, Uribe debe responder a la justicia por falsos positivos: Cepeda

El senador y candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, se pronunció frente al aumento en la cifra de ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, que pasó de 6.402 víctimas a 7.837 casos, señalando al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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“Es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia, y también, seguramente, pesa sobre la conciencia de quien ha sido postulado para ser supuestamente, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

Cepeda señaló que el expresidente Álvaro Uribe es quien debe responder ante la justicia por estos crímenes.

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“Yo, desde aquí, de una vez señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe, antes que ser cualquier ministro, o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”, agregó.

Fue el mismo presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, quien anunció que esa cifra había aumentado y la razón es que se amplió el periodo de análisis dentro del caso 03 que aborda estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.