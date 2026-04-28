Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 abr 2026 Actualizado 16:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Cifra de falsos positivos en Colombia pasa de 6.402 a 7.837: JEP amplió el periodo de investigación

Photos of victims of enforced disapearances are seen with the word phrase &quot;Never Forgotten&quot; during the framework of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Bogota, Colombia, August 30, 2022. According to Colombia&#039;s Victims unit more than 130.000 people had been indirect victims of Enforced Disappearances in Colombia and at least 50.000 had been direct victims of this crime. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Photos of victims of enforced disapearances are seen with the word phrase "Never Forgotten" during the framework of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Bogota, Colombia, August 30, 2022. According to Colombia's Victims unit more than 130.000 people had been indirect victims of Enforced Disappearances in Colombia and at least 50.000 had been direct victims of this crime. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Photos of victims of enforced disapearances are seen with the word phrase &quot;Never Forgotten&quot; during the framework of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Bogota, Colombia, August 30, 2022. According to Colombia&#039;s Victims unit more than 130.000 people had been indirect victims of Enforced Disappearances in Colombia and at least 50.000 had been direct victims of this crime. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Cristina Navarro

La cifra de falsos positivos en Colombia pasa de 6.402 a 7.837. Según la Jurisdicción Especial para La Paz , esto se debe a que se amplió el periodo de investigación: antes era de 2002-2008 y ahora se analizó de 1990-2016.

Así lo explicó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.

Noticia en desarrollo...

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir