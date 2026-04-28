Cifra de falsos positivos en Colombia pasa de 6.402 a 7.837: JEP amplió el periodo de investigación

La cifra de falsos positivos en Colombia pasa de 6.402 a 7.837. Según la Jurisdicción Especial para La Paz , esto se debe a que se amplió el periodo de investigación: antes era de 2002-2008 y ahora se analizó de 1990-2016.

Así lo explicó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.

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