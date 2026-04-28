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El “debate imposible” de 6AM W: ¿qué dirían Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

En 6AM W de Caracol Radio, el periodista y analista Alberto Casas Santamaría recogió las voces de los tres candidatos presidenciales que lideran las encuestas en Colombia –Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda– para llevar a cabo un “debate imposible”, ante las dificultades por acordar un espacio de debate entre los tres aspirantes a Casa de Nariño.

Basado en un análisis profundo de la contienda política actual y las propuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, Casas Santamaría hizo un “debate” sin candidatos, a una sola voz y con fines pedagógicos, para que los electores indecisos puedan comprender mejor el pensamiento de cada uno de los candidatos.

Escuche el “debate imposible” en 6AM W de Caracol Radio:

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Reacciones al “debate imposible” de 6AM W

Mauricio Cárdenas, quien apoya a Paloma Valencia, destacó que este ejercicio pedagógico logra “mostrarle a Colombia la importancia de los debates”, como asegura que ha dicho su candidata.

“¿Cómo será que Paloma Valencia le dijo a Iván Cepeda que, aun si el debate era amañado, estaba dispuesto a participar? Aun si fuera en los medios de comunicación controlados por el Estado, esas son las preguntas que quieren oír los colombianos”, expresó Cárdenas.

Así, el exministro advirtió: “Ojalá Cepeda no se asuste, no se esconda y, sobre todo, que salga el verdadero candidato, porque hasta ahora parecería que la campaña se la está haciendo Gustavo Petro”, indicó.

Rodrigo Lara, quien apoya a Abelardo de la Espriella, calificó el “debate imposible” como un “ejercicio muy interesante”, ya que abordó los temas más importantes a nivel sectorial y de política pública.

“Aprovecho la oportunidad para ratificar el total y absoluto compromiso de la campaña de Abelardo de la Espriella para debatir con Iván Cepeda en las condiciones y circunstancias que escojan libremente los medios de comunicación, sin pretender imponerle ninguna condición como sí lo hace la campaña de Iván Cepeda”, indicó.

Pese a que 6AM W tenía previsto conversar con Juan Fernando Cristo, quien apoya al candidato Iván Cepeda, el exministro no ha contestado a las llamadas de este medio. Gabriel Becerra, coordinador político del Pacto Histórico, dijo a este medio: “No hay nada nuevo”.

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