Anuncian cierre nocturno del Túnel de Oriente en Antioquia

Medellín

La Concesión del Túnel Aburrá Oriente anunció el cierre nocturno de este eje vial que comunica al Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, durante dos noches de esta semana.

¿Cuándo serán los cierres?

Los cierres serán este miércoles, 29 de abril, y el jueves 30 de abril, entre las 12 de la noche y las cuatro de la mañana.

Durante las afectaciones viales están recomendando utilizar vías alternas como la doble calzada de Las Palmas y la Variante de Palmas, las cuales estarán habilitadas para la ejecución de las obras de instalación de un nuevo equipo tecnológico.

¿Por qué será el cierre?

Según indicó la Concesión, se busca durante estos cierres poder ejecutar de manera segura la instalación de una nueva pantalla informativa en la vía, la cual está ubicada a cielo abierto en la conexión.

Esta pantalla reforzará la información para los usuarios que utilizan este eje vial para desplazarse entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás por el Túnel de Oriente.

Se garantizará la atención en las otras vías

Insistieron desde esta entidad en que se mantendrán unidades de atención en la Variante de Palmas y la Doble Calzada con grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para garantizar la seguridad de los viajeros.

Cierres por obras

Cabe recordar que actualmente se adelantan las obras de ampliación de este eje vial; por lo tanto, se pueden presentar cierres temporales, que son informados en el lugar y por medio de las redes sociales.

Durante los días recientes, se ha informado de este tipo de afectaciones a la movilidad en ambos sentidos por las actividades constructivas del Túnel Seminario en su segunda calzada.

Desde la concesión recuerdan que esta es una actividad controlada, segura y que tarda pocos minutos.

Avanza la construcción del túnel Seminario Dos

La obra de este nuevo túnel de cerca de 700 metros de longitud superó en marzo la excavación de 104 metros, algo muy representativo para las obras, debido a que es uno de los lugares más complejos por las condiciones del terreno en ese punto y con una baja cobertura de montaña.

Se espera que se pueda avanzar de manera acelerada en las próximas semanas con mejores condiciones de suelo, mayor cobertura y mayor ritmo en el avance de obra.

Las obras de este nuevo túnel están previstas durante el próximo año y se espera que comience a prestar su servicio en el segundo semestre del año 2027, lo cual ayudará a agilizar la movilidad entre el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá.