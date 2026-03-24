Hoy comienza el cierre nocturno del Túnel de Oriente: conozca fechas de cierre y vías alternas

Medellín, Antioquia

Desde este martes 24 de marzo hasta el próximo jueves 26, se presentarán cierres en la conexión vial del Túnel de Oriente por motivos de mantenimiento y limpieza de la infraestructura que conecta el área metropolitana del Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás.

Estas jornadas de cierre se realizarán entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, para un total de seis horas diarias en las que el paso por esta vía será restringido.

Las tareas de mantenimiento son principalmente en los sistemas de iluminación, señalización, radares de velocidad y demás elementos que se encuentran a lo largo de la infraestructura, especialmente en los túneles Seminario y Santa Elena, y los peajes Seminario y Sajonia.

Recomendaciones

La Concesión Túnel Aburrá Oriente recomienda a los usuarios transitar por rutas alternas como la doble calzada Las Palmas y Variante Palmas. Del mismo modo, informa que habrá disponibilidad de las unidades de atención: grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para asegurar la continuidad de óptimas condiciones de seguridad en la vía.