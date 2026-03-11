Avanza excavación del túnel Seminario 2, clave para la segunda calzada del Túnel de Oriente

Antioquia

Las obras de la segunda calzada del Túnel de Oriente continúan avanzando en el oriente de Antioquia.

La Gobernación departamental informó que el túnel Seminario 2, uno de los frentes más importantes del proyecto, ya alcanza 104 metros de excavación.

Este túnel ha sido considerado uno de los puntos más complejos de la obra, debido a las condiciones del terreno y a la baja cobertura de montaña en algunos tramos.

Por esta razón, las autoridades lo han señalado como la ruta crítica dentro de la segunda etapa de ampliación de este corredor vial.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, explicó que actualmente la excavación avanza a un ritmo cercano a cuatro metros diarios, mientras se trabaja con una cobertura aproximada de 45 metros.

“Estamos en la segunda calzada del Túnel de Oriente, especialmente en el túnel Seminario, un túnel que era la ruta crítica que teníamos en el departamento de Antioquia para unir el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. Hoy tenemos 104 metros de excavación y estamos avanzando cerca de cuatro metros diarios”, señaló el funcionario.

Gallón también recordó que el Túnel de Oriente comenzó a operar en 2019 con una sola calzada y que actualmente la infraestructura ya suplió la capacidad vehicular, razón por la cual se adelanta la construcción de la segunda calzada, con el objetivo de ampliar la conexión entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás.

Según explicó el secretario, se espera que cuando la excavación alcance los 150 metros se encuentren mejores condiciones de suelo y mayor cobertura, lo que permitiría acelerar el ritmo de avance de la obra.

“Cuando lleguemos a los 150 metros de excavación vamos a mejorar los suelos, vamos a tener mayor cobertura y podremos excavar entre seis, ocho o incluso diez metros diarios”, indicó.

La Gobernación de Antioquia mantiene el seguimiento a los cronogramas de obra y proyecta que la segunda calzada del Túnel de Oriente entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2027, con el propósito de mejorar la movilidad y fortalecer la conexión vial entre el Valle de Aburrá, el aeropuerto José María Córdova y los municipios del Oriente antioqueño.