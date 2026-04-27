“Son narcoterroristas al estilo de Pablo Escobar”, alcalde de Cali sobre responsables de ataques

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los ataques terroristas que se han registrado en el Valle del Cauca.

Frete a los recientes ataques terroristas en Valle y Cauca, atribuidos a disidencias de las Farc, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, comparó el accionar de estos grupos con el de Pablo Escobar, advirtiendo que su violencia, dirigida contra la población civil, refleja prácticas propias del narcoterrorismo.

“Pusieron la bomba al lado del hospital psiquiátrico, son unas bestias estos tipos, son narcoterroristas al estilo de Pablo Escobar”, señaló refiriéndose al atentado con el bus escolar que contenía explosivos del pasado viernes.

Recordó el alcalde que en el último año se registraron seis ataques terroristas que dejaron 10 personas muertas y más de 150 heridas, una situación que, según él, no se presentaba desde 2006. Sin embargo, el mandatario aseguró que en lo corrido de este año las autoridades han logrado frustrar cuatro atentados, gracias a entrega de recompensas e inteligencia policial.

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Ante este panorama, el alcalde hizo un llamado urgente al gobierno Nacional. “Esto es un llamado a una política de seguridad contundente”. Reconoció el trabajo de la Fuerza Pública, pero insistió en la necesidad de mayor respaldo. “Yo reconozco el gran esfuerzo de nuestros soldados y de nuestros policías, pero necesitan más recursos y el gobierno Nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos”.

Se necesita inteligencia, pero también una ofensiva militar para lograr capturar a los dos autores a quienes se les atribuyen los atentados que son alias Max Max y alias Oso Yogi, “son los dos terroristas que han estado mandando bombas a Cali desde el año 2024 y más años desde Jamundí”.

El alcalde también hizo énfasis en que estos grupos ilegales utilizan la violencia como mecanismo para distraer a la fuerza pública mientras fortalecen sus actividades criminales.

“¿Para qué atacan a la población civil? para distraer a la fuerza pública para que puedan sacar cocaína y oro. Entonces, eso tiene que cambiar eso tiene que haber una ofensiva”, puntualizó Eder y recordó que en el 2021 había 400 hectáreas de coca, hoy hay 6 mil “aquí hace falta una política de seguridad contundente”, agregó.

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Según el consejo de seguridad con el ministro de Defensa el pasado sábado se concretaron varios aspectos, uno es priorizar la captura o neutralización de alias Marlon, alias Max Max y alias Oso Yogi por parte del gobierno Nacional, como los tres máximos responsables de la estructura Jaime Martínez; priorizar la captura de los autores materiales de la bomba en Cali y el compromiso de erradicación de coca en el Cauca.

Finalizó el alcalde Alejandro Eder insistiendo que los grupos armados y su accionar no tienen nada que ver con política, respondiendo a que los ataques corresponderían a supuestas estrategias de ultraderecha en época electoral.

“Pues francamente me parece absurdo porque estos señores están trabajando desde hace ya varios años, estos tipos están aprendiendo cada vez más a poner más bombas y se vuelven más más audaces. Y no solo eso, están perfectamente claro quiénes son. El mismo presidente Petro lo hizo. Yo aquí, la invitación que hago es que, esto es muy serio, dejen la politiquería”.

Aseguró el mandatario que el único interés de las organizaciones criminales con los atentados es distraer para poder vender cocaína y oro minado ilegalmente y que no tienen ni un solo objetivo político, lo que sí tienen es un negocio multimillonario que invierten en armas, tecnología y terrorismo.

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