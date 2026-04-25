Recompensa de $5.000 millones por alias ‘Marlon’, causante de atentados en el Valle y el Cauca

En medio de la escalada violenta que se presenta en el Valle y en el Cauca, en donde este sábado se activó una poderosa carga explosiva sobre la vía Panamericana al paso de vehículos, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa de 5 mil millones de pesos por la captura de alias ‘Marlon’, jefe de disidencias del suroccidente de alias ‘Iván Mordisco’, causante de los atentados terrorista en el suroccidente del país.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias ”Marlón". Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos", anunció Mindefensa.

Según Pedro Sanchez, este criminal asociado con alias “Max Max” y alias “Oso Yogui”, serían los cerebros de los recientes atentados terroristas.

Atentado Cauca

Al menos siete personas murieron y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca.

El ministro de la Defensa, Pedro Sanchez, presidió en Palmira, Valle del Cauca, un Consejo Extraordinadio de Seguridad, luego del atentado con explosivos que no dejó víctimas, perpetrado la noche de este viernes, contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en el segundo ataque contra instalaciones militares ocurrido hoy en el suroeste del país.