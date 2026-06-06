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07 jun 2026 Actualizado 00:11

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Nació el primer bebé a bordo del Buque Hospital Benkos Biohó, durante una misión en el Pacífico

Recientemente ese Buque Hospital quedó en medio del fuego cruzado durante un hostigamiento armado.

Una indígena Eperara Siapidara, dio a luz a su tercer hijo mientras recibía atención médica en esta embarcación.

Una indígena Eperara Siapidara, dio a luz a su tercer hijo mientras recibía atención médica en esta embarcación.

Una indígena Eperara Siapidara, dio a luz a su tercer hijo mientras recibía atención médica en esta embarcación.
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Nació el primer bebé atendido a bordo del Buque Hospital Benkos Biohó durante una misión asistencial en el Pacífico colombiano.

Se trata de una madre, de 27 años perteneciente a la comunidad indígena Eperara Siapidara, que dio a luz a su tercer hijo mientras recibía atención médica en esta embarcación.

El Benkos Biohó hace parte del Hospital Luis Ablanque de la Plata del Distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca. institución bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

Cabe recordar, que el Buque Hospital Benkos Biohó quedó en medio del fuego cruzado durante un hostigamiento armado contra tropas de la Infantería de Marina, en cercanías al sector de Palestina, en Chocó.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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