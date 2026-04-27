Refuerzan presencia militar y de policía en Cali y otros municipios tras ataques terroristas

Cali

En respuesta a los recientes atentados terroristas en Cali, Palmira y Jamundí, la Fuerza Pública anunció el refuerzo del despliegue operativo con tropas del Ejército y uniformados de la Policía.

En la capital del Valle se concentran los controles en puntos estratégicos, especialmente en las entradas y salidas de la ciudad, con el objetivo de prevenir nuevos ataques como el ocurrido el pasado viernes 24 de abril en inmediaciones del batallón Pichincha, donde fueron utilizados cilindros cargados con explosivos.

De manera paralela, se desarrollan operaciones en municipios del departamento del Cauca, otro de los territorios afectados por hechos violentos atribuidos a disidencias de las Farc, que dejan más de 20 personas muertas.

A este despliegue se suma el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que fortalece las labores aéreas, mejorando las capacidades de vigilancia, control y reacción en toda la región.