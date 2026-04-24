Un bus escolar fue acondicionado con cinco artefactos explosivos, tipo cilindro, para el atentado

El atentado con una buseta escolar cargada con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali, dejó dos personas con heridas leves.

Un bus escolar con placas del municipio de Puerto Tejada, Cauca, fue el vehículo acondicionado con cinco artefactos explosivos tipo cilindro, para cometer el fallido atentado en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, al sur de Cali.

El general Juan Oduber Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, aseguró que información preliminar de inteligencia militar atribuyo a la Jaime Martínez, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, el atentado terrorista.

Lea también: Francia Márquez rechaza atentado en Cali y pide acciones urgentes por la seguridad

Recompensa

El reforzamiento de la vigilancia en la ciudad, el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública y una recompensa de hasta $200 millones hacen parte de las medidas adoptadas por las autoridades en un consejo extraordinario de seguridad tras el atentado con una buseta escolar cargada con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que se va a reforzar cada una de las estaciones de policía y la Tercera Brigada y las estaciones del Ejército y la Policía.

“Vamos a comprar tecnología para el Ejército, para la Policía, la Gobernación del Valle y la Alcaldía para poder fortalecer las capacidades de ellos y así de esa manera poder tener más control sobre la delincuencia”, reveló la mandataria.

La buseta

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, añadió que “todo parece indicar que la buseta venía de afuera de Cali”.

“Ya tenemos unas pistas que está analizando la Policía y esperamos muy rápidamente dar resultados. Lo más importante hoy es capturar al terrorista, al cobarde que condujo esa buseta y que la parqueó no solo al lado del batallón, sino al lado de un hospital. Un asesino, ese terrorista”.

Ver también: Fuerte explosión en inmediaciones del Batallón Pichincha en Cali

Escuche Caracol Radio en vivo: