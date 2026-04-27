Investigan instalación de explosivos cerca de donde incineraron camión con pollos vivos en Jamundí

Un nuevo hecho terrorista se registró en Timba, zona rural de Jamundí, donde hombres armados incineraron un camión que transportaba pollos sobre el puente de Río Claro. Las autoridades atribuyen la acción a las disidencias de las FARC, frente Jaime Martínez.

El ataque dejó a varios animales calcinados e interrumpió la movilidad entre el casco urbano y corregimientos como Villa Paz, Robles, Guachinte y Villa Colombia, además del paso hacia el norte del Cauca. La vía es considerada una ruta alterna a la carretera Panamericana.

Según información de inteligencia militar, los responsables estarían bajo el mando de alias Marlon, cabecilla por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos. La hipótesis principal indica que los guerrilleros buscarían obligar la llegada de tropas a un sector donde presuntamente fueron instalados explosivos.

De acuerdo con la alerta conocida por el Ejército Nacional, las cargas habrían sido ubicadas cerca de una escuela y tendrían una conexión al sistema de gas del establecimiento educativo. Sin embargo, las autoridades no han precisado el punto exacto y avanzan verificaciones en terreno.

“Se mantiene un despliegue operacional en los departamentos de Valle y Cauca. En zona rural de Jamundí, las tropas adelantan maniobras de verificación, control y seguridad. Este acto fue perpetrado por la estructura criminal Jaime Martínez, quienes incineraron un vehículo que transportaba animales”, señaló el general Juan Rendón.

Las autoridades recordaron que en los últimos días estructuras del autodenominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, del que haría parte el frente Jaime Martínez, han ejecutado varias acciones violentas en Valle del Cauca y Cauca.

Ante este panorama, continúan las operaciones militares y policiales para evitar nuevos atentados. Además, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier información que permita anticipar acciones terroristas.