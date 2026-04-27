De guerrillero raso a jefe regional de ‘Mordisco’: ¿quién es ‘Marlon’, señalado de atentados?

Alias 'Marlon', cabecilla de las disidencias de las Farc. Crédito: Cortesía.

Mientras alias Iván Mordisco aparece como máximo cabecilla de las disidencias de las Farc agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), en el suroccidente del país el mando operacional recae sobre un nombre que hoy preocupa a las autoridades: alias Marlon.

Se trata de Iván Jacob Idrobo Arredondo, señalado en informes de inteligencia como principal jefe del Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA), estructura armada con influencia en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, considerada una de las más violentas del país.

Las autoridades le atribuyen el control de estructuras como el frente Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Franco Benavides y el frente 30 Rafael Aguilera, organizaciones con presencia en corredores estratégicos para narcotráfico, minería ilegal, extorsión y ataques armados.

De guerrillero raso a jefe regional de Iván Mordisco

El expediente de inteligencia señala que alias Marlon lleva 23 años en la organización ilegal y escaló hasta convertirse en jefe regional del EMC. Estos son algunos de los cargos que habría ocupado:

Guerrillero raso

Cabecilla de escuadra

Cabecilla de comisión

Tercer cabecilla del frente Urías Rondón

Segundo cabecilla de frente E-30

Cabecilla del frente Franco Benavides

Cabecilla de finanzas del frente Jaime Martínez

Cabecilla principal del frente Jaime Martínez

Tercer cabecilla principal del Comando Coordinador de Occidente

Cabecilla principal del Bloque Occidental Jacobo Arenas

Además, registra 43 anotaciones en SPOA, 10 órdenes de captura por terrorismo, homicidio agravado, reclutamiento de menores, concierto para delinquir, tráfico de armas y explosivos, así como una Notificación Azul de Interpol.

El prontuario terrorista que le atribuyen

El foco principal está sobre el frente Jaime Martínez, señalado por una reciente escalada terrorista en el Valle y Cauca. De acuerdo con inteligencia militar, alias Marlon habría ordenado o coordinado aproximadamente 50 acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil. Entre los casos más graves aparecen:

23 de septiembre de 2023 – Timba, Cauca

Carro bomba contra la estación de Policía y viviendas cercanas.

4 de abril de 2024 – Cali

Ataque con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha. También afectó viviendas fiscales.

20 de mayo de 2024 – Morales, Cauca

Ataque a la estación de Policía y hurto de dinero en el Banco Agrario.

7 de junio de 2024 – Popayán

Volqueta bomba contra la estación de Policía.

Junio y agosto de 2024 – Suárez, Cauca

Serie de ataques con drones explosivos en La Salvajina. En uno de los hechos resultaron heridos un oficial y un soldado profesional.

21 de agosto de 2025 – Cali

Atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez con vehículo cargado con explosivos. Saldo: seis civiles muertos.

10 de junio de 2025 – Cali

Ataques contra CAI en Meléndez, Manuela Beltrán, Marroquín, Los Mangos y Gaitán. Saldo: un muerto y cinco heridos.

Año 2026 – Suárez, Cauca

Coordinación de al menos seis ataques con drones explosivos contra la Fuerza Pública en La Salvajina.

24 de abril de 2026 – Cali y Palmira

Lanzamiento de cilindros explosivos desde una microbús contra el Cantón Militar Pichincha en Cali y el Batallón Agustín Codazzi en Palmira.

25 de abril de 2026 – Popayán

Ataque con dron contra el Cantón Militar José Hilario López. El explosivo no detonó.

El expediente también advierte que alias Marlon se moviliza por municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suárez, Morales, Argelia, Policarpa, Leiva y El Rosario, zonas clave del Pacífico y cordillera occidental.

Para las autoridades, la eventual neutralización de alias Marlon significaría un golpe estratégico: debilitaría la capacidad terrorista del EMC en el suroccidente, frenaría rutas ilegales y rompería la línea de mando directa de Iván Mordisco en una de las regiones más golpeadas por la violencia.

Tras la ola violenta de los últimos días en el región, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por información que permita su captura.