Movilización de viajeros hacia Buenaventura muestra señales de recuperación este puente festivo

El Concejo Distrital de Buenaventura manifestó su profunda preocupación frente a la compleja situación de orden público que atraviesa la ciudad.

Las cifras de movilización de pasajeros desde la Terminal de Transportes de Cali muestran señales de recuperación en los viajes hacia Buenaventura, luego de la preocupación generada por los recientes bloqueos de la vía y los hechos de violencia que afectaron la percepción de seguridad y provocaron la cancelación de algunas reservas turísticas.

De acuerdo con el reporte entregado por la coordinación operativa de la terminal, durante este puente festivo la operación de las empresas transportadoras se desarrolla con normalidad y Buenaventura continúa entre los destinos con flujo constante de viajeros.

Según los datos suministrados por la terminal, durante el sábado se movilizaron 31 mil 360 pasajeros hacia diferentes ciudades del país y durante las primeras horas de este domingo ya se registraban 5 mil 916 usuarios. Hacia Buenaventura están siendo transportadas más de mil 500 en cerca de 150 despachos de buses.

Las cifras se conocen días después de que varios bloqueos de la vía y hechos violentos registrados en el puerto encendieran las alertas en el sector turístico y comercial, ante el temor de una disminución en la llegada de visitantes.

“Se presenta bastante afluencia de usuarios con destino a las ciudades de Popayán, Medellín, Pasto, Bogotá, Buga y el Eje Cafetero. Buenaventura presenta normalidad”, puntualizó Gloria Salazar, coordinadora operativa de la Terminal de Transportes de Cali (e).

Entre tanto, las autoridades mantienen un dispositivo especial de seguridad en el Valle del Cauca, con más de 3 mil policías desplegados, priorizando la vigilancia en Buenaventura y los corredores viales que conducen a la ciudad.