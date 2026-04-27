Exigen al Gobierno cumplir con batallón de alta montaña en Jamundí

Pese a la urgencia de avanzar en la construcción del batallón de alta montaña en Jamundí, considerado clave para hacer frente a la presencia de la disidencia Jaime Martínez, señalada como responsable de la ola de violencia en ese municipio y los recientes atentados en Cali y otras regiones, el proyecto sigue sin concretarse.

El representante a la Cámara, ​Cristián​ Garcés, denunció que el principal obstáculo han sido las asonadas contra la Fuerza Pública, las cuales han impedido el avance de la iniciativa.

El congresista cuestionó que, aunque la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Jamundí ya avanzaron en la adquisición del lote donde se construiría la infraestructura militar, la ejecución del proyecto depende directamente del Gobierno nacional, que aún no ha tomado decisiones de fondo.

“Estos narcos están haciendo asonadas contra el Ejército para que no se pueda construir el batallón de alta montaña y la Policía y el Gobierno Nacional no están actuando. Al Gobierno de Petro no le interesa que se construya este batallón y no está el Ministerio de Defensa, articulando las fuerzas para que el Ejército, acompañado de la Policía, pueda cumplir su labor. Esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno nacional”, dijo el congresista.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la situación en la zona no obedece únicamente a un problema de orden público, sino también a factores estructurales relacionados con economías ilegales y dinámicas sociales arraigadas.

“La solución no es solamente con las armas para enfrentar un problema de tipo económico y social. También está de la mano de la acción unificada, pero no lo podemos hacer solos si las comunidades que están allá que persisten en vivir de lo ilegal no hacen una transición a algo que valga la pena y que llene de orgullo cada uno de sus hogares”, afirmó.

Caracol Radio conoció que las recientes invasiones de predios en Jamundí estarían orientadas a ubicar el terreno destinado para la construcción del batallón de alta montaña, con el fin de obstaculizar su desarrollo.

Ante este panorama, las autoridades han mantenido en reserva la ubicación exacta del lote, debido al riesgo de que comunidades, presionadas por grupos criminales, intenten ocuparlo.