Cierran clínica estética ilegal en Cali en medio de alertas por muertes en procedimientos estéticos

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre inmediato de un centro estético ubicado en el norte de la ciudad tras comprobar que presuntamente realizaba procedimientos de cirugía plástica invasivos sin contar con la habilitación exigida por las autoridades sanitarias.

La intervención se produjo luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles irregularidades en el establecimiento. Un equipo de respuesta inmediata realizó una inspección en el lugar y encontró evidencia de que se practicaban procedimientos para los cuales el centro no estaba autorizado.

“Encontramos que este centro de estética no estaba habilitado para realizar procedimientos de cirugía plástica invasivos y los estaba realizando. Hallamos evidencia, medicamentos e instrumentos, por lo que procedimos al cierre total e inmediato del establecimiento”, aseguró el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

Según explicó el funcionario, durante el operativo también fueron recolectados medicamentos, equipos e insumos utilizados en los procedimientos, los cuales quedaron bajo disposición de las autoridades sanitarias conforme a la normatividad vigente.

El caso se conoce en medio de la preocupación por recientes muertes asociadas a procedimientos estéticos presuntamente realizados en establecimientos irregulares. En mayo de este año, Yulixa Tolosa falleció tras someterse a una lipólisis láser en un centro de belleza clandestino en el sur de Bogotá.

A este caso se suma la muerte de Nayeli Larrahondo, enfermera de Cali, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de haberse sometido presuntamente a un procedimiento estético en Puerto Tejada, norte del Cauca.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para verificar que los centros estéticos y los profesionales cuenten con las autorizaciones correspondientes antes de someterse a cualquier procedimiento y a denunciar oportunamente cualquier irregularidad.