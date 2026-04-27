Las autoridades desmontaron 10 construcciones ilegales en la zona de alto riesgo de La Escombrera

Desmontan construcciones ilegales en el barrio Los Colores de Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un operativo por parte de las autoridades en el barrio Los Colores, al occidente de Medellín, logró desmontar un total de 10 construcciones ilegales que se estaban adelantando en la zona de La Escombrera, las cuales estaban instalándose en una zona que es de alto riesgo.

Muy cerca de la quebrada La Iguaná

Según la información que entregó el gobierno distrital, estas edificaciones estaban ubicadas en espacio público, a menos de 30 metros de la quebrada La Iguaná y en una zona de alto riesgo no mitigable.

Adicional a ser una zona de alto riesgo, el territorio hace parte de la estructura ecológica principal, lo cual impide cualquier tipo de ocupación o legalización.

En este sector del barrio Los Colores, no está permitido habitar ni desarrollar actividades, al estar ubicada en una franja de protección ambiental y en una zona con alta amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales.

3.700 metros protegidos

Este predio, donde se realizó el operativo, tiene un área cercana a los 3.700 metros cuadrados, es de propiedad del Distrito y está destinado a espacio público en esa zona del occidente de la ciudad.

En este punto se identificaron ocho estructuras en madera y tejas y dos en mampostería, que eran utilizadas para almacenamiento de material reciclable, realizadas sin cumplir las normas urbanísticas y constructivas vigentes.

El subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, Juan Camilo Arredondo, explicó que allí se encontraron con “estructuras en madera, teja y mampostería que exponían a sus ocupantes a condiciones de riesgo. Estas acciones buscan prevenir emergencias, frenar la consolidación de asentamientos en zonas restringidas y proteger a las comunidades desde el ordenamiento del territorio. Además,https://caracol.com.co/2025/04/04/con-sobrevuelos-medellin-intensifica-control-sobre-puntos-de-construccion-ilegal/”, señaló.

¿Quiénes intervinieron en este sector?

Las entidades que participaron de los operativos fueron: la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía y el apoyo de las secretarías de Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Medio Ambiente.

También participaron entidades como el Instituto Social de Hábitat de Medellín, ISVIMED, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.