Por denuncia de minería ilegal en el batallón de Caucasia, Mindefensa ordenó investigación urgente

Caucasia- Antioquia

El medio estadounidense realizó un reportaje sobre minería ilegal en el municipio de Caucasia del Bajo Cauca antioqueño en un predio de la SAE que es contiguo al batallón Rifles. El medio de comunicación requirió al comandante del batallón, Teniente Coronel Daniel Echeverry, para recibir una versión sobre una denuncia de que en el cantón militar se estaba realizando minería ilegal. Se trasladaron a la zona y allí sorprendieron a varios mineros con motores y mangueras en plena extracción de oro en el predio.

Según fuentes militares, una vez observan esta situación, el comandante ordenó la destrucción de estos motores, pero los mineros se exaltaron y comenzaron una protesta. En medio de esa alteración, rociaron con gasolina al oficial y presuntamente al periodista del medio estadounidense y les amenazaron con prenderles fuego. Luego los mineros se retiraron y la situación se controló.

Minería en batallón Rifles de Caucasia- foto Federico Rios Escobar. Ampliar Minería en batallón Rifles de Caucasia- foto Federico Rios Escobar. Cerrar

Ante esta denuncia, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación urgente para esclarecer los hechos y tomar medidas.

En su cuenta de X agregó: “No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales, ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales.”

Recalcó que, en caso de que llegara a comprobar la minería ilegal en la base militar o “conmivencia criminal”, ordenó actuar “con todo el peso de la ley” y, de haber irregularidad, será corregida.

Desde el Ejército Nacional se ha informado que preparan un comunicado oficial para emitir una versión oficial sobre esta polémica.