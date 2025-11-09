Demolieron 10 construcciones ilegales del cerro Pan de Azúcar en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín demolió diez construcciones ilegales en el cerro tutelar Pan de Azúcar, una de las áreas naturales más emblemáticas y protegidas de la ciudad. Las edificaciones, levantadas sin autorización en una zona de alto valor ambiental y cultural, estaban hechas con materiales como madera, plástico tipo polisombra, láminas de zinc y cemento.

La intervención fue realizada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a través del componente Construye Bien, en cumplimiento de órdenes de policía emitidas por la Corregiduría de Santa Elena, como parte de las acciones para frenar la ocupación irregular en los cerros tutelares.

El subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara, informó que durante la intervención se recuperaron 505 metros cuadrados del cerro.

“Estos procesos no solo restablecen el orden en el territorio, sino que también previenen afectaciones ambientales como la pérdida de cobertura vegetal y el riesgo de deslizamientos. Detrás de cada operativo hay un trabajo articulado entre distintas dependencias y la fuerza pública para proteger los ecosistemas de la ciudad”, señaló.

Protección al cerro Pan de Azúcar

Clasificado como suelo forestal protector y área arqueológica, el cerro Pan de Azúcar está amparado por normas nacionales y locales que restringen cualquier tipo de obra, excavación o actividad que altere su equilibrio ecológico y patrimonial. Su conservación es clave para mantener los ecosistemas que lo rodean y preservar su valor histórico y cultural.

Desde 2021, las imágenes satelitales han evidenciado el crecimiento de construcciones irregulares en este territorio. Gracias al uso del software y los servicios de Planet Labs, la administración distrital fortaleció su capacidad de monitoreo con información cartográfica diaria, lo que permite detectar cambios en el uso del suelo y nuevas edificaciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que estas acciones también son una forma de fortalecer la seguridad: “La seguridad se construye desde el respeto por el territorio y la autoridad institucional. Medellín no permitirá la ocupación irregular ni la afectación de sus cerros tutelares. Cada metro recuperado se traduce en orden, legalidad y confianza ciudadana”.

Tras la demolición, el Distrito realizará una sembratón comunitaria para restaurar el ecosistema y promover la conciencia ambiental. Además, se adelantarán procesos sancionatorios y se reforzarán los patrullajes en los cerros tutelares para prevenir nuevas ocupaciones y proteger estas áreas estratégicas para la ciudad.