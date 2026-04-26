Una chiva con fallas mecánicas se accidentó en Anorí; cinco pasajeros quedaron heridos

Anorí- Antioquia

El accidente se registró en la vereda La Plancha del municipio de Anorí, a unos 40 minutos del área urbana desde donde había salido el vehículo tipo escalera o chiva con 10 pasajeros y carga para la zona rural.

Según Deibi Arboleda, comandante de bomberos de esa población del Nordeste de Antioquia, el siniestro se registró al parecer por una falla en los frenos en una vía en mal estado y tuvo que maniobrar más de 100 metros.

“Y, pues, el muchacho logró recostar la escalera contra una barranca y hubo cinco personas lesionadas, aproximadamente por ahí unos doscientos cincuenta metros, y la fue recostando contra la barranca y, gracias, pues, por la buena maniobra del conductor, no se fue a mayores”.

El cuerpo de bomberos y el hospital local atendieron a los heridos, que varios tenían fracturas, ya que algunos, al ver el carro maniobrado, se lanzaron desde él.