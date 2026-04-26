En Yolombó hay más de 30 veredas incomunicadas por el colapso de dos puentes

Yolombó- Antioquia

Las lluvias de los últimos días tienen bastante afectada la población de Yolombó en el Nordeste de Antioquia por el colapso de dos puentes, uno reportado el pasado domingo y el otro este sábado 25 de abril, que agudizó la problemática debido a que es la zona considerada como la despensa de la población.

El alcalde Amador Pérez manifestó que con el paso de los días ya ha logrado recuperar la movilidad en algunas vías importantes, incluida la que comunica con Medellín, pero las recientes precipitaciones no le han dado tregua para avanzar en la recuperación; por el contrario, han generado nuevas emergencias. Es así como durante este fin de semana un puente ubicado a tan solo dos kilómetros del área urbana colapsó, sumado.

“Podemos hablar de unas treinta veredas incomunicadas, específicamente en el sector de Yolombó, el Comino, Yolombó La Cruz y Yolombó San Nicolás”.

El puente que se dañó el pasado domingo estaba a 12 km del área urbana en el sector de Remolino y el de este sábado estaba en la vereda El Atajo a 2 km del área urbana.

“Es la despensa, es donde sale parte de la panela, el café, el ganado, el plátano, el cacao, los cerdos. Es la parte más numerosa y más alta población que tiene el municipio de Yolombó”.

Indica que se espera una intervención en la vereda El Atajo y ya se realizó el diseño para arreglar el paso por el puente, pero el de Remolino, que es más largo, sí requiere una intervención más estructural y espera que con apoyo de la gobernación pueda solucionarse lo más pronto posible.