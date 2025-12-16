El Gobierno nacional pide explicaciones por crédito a Juan José Lafourie

El Ministerio de Agricultura anunció que el Gobierno nacional está intensificando el seguimiento y control sobre el crédito agropecuario, buscando garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

La Ministra, Martha Carvajalino señaló que estas acciones se enmarcan en las funciones de control, seguimiento y articulación institucional sobre la destinación de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario.

Como parte de estas medidas, el Ministerio ha radicado un requerimiento formal y de carácter inmediato ante FINAGRO. La solicitud exige que FINAGRO adelante procedimientos de control de inversiones y las indagaciones necesarias respecto a una operación de crédito específica.

La operación objeto de la investigación fue realizada a nombre del Juan José Lafaurie Cabal con el banco Serfinanza. El objetivo primordial de esta acción es verificar si dicha operación se efectuó conforme a la normatividad vigente.

Además de la solicitud a FINAGRO, el Ministerio solicitó que se compulsaran copias de este requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia deberá, en el marco de sus competencias, evaluar las actuaciones adelantadas por el banco Serfinanza en dos aspectos cruciales: la verificación de las condiciones del beneficiario y la estructuración de la referida operación de crédito.

El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la promoción de un sistema de financiamiento agropecuario ético, democrático y transparente. Este compromiso busca cumplir el propósito fundamental de la reforma agraria, garantizando que los recursos públicos lleguen efectivamente a los pequeños productores y productoras campesinas que más los necesitan.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que continuará adoptando las medidas que resulten pertinentes de acuerdo con los resultados de las actuaciones administrativas y de control que se adelanten.