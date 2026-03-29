Hijo de Cabal y Lafaurie critica al Centro Democrático por alianza entre Paloma y Oviedo: esto dijo

Los roces entre el Centro Democrático y la familia Lafaurie parecen ser cada vez más notorios. Luego de la renuncia oficial de José Félix Lafaurie al Centro Democrático, tanto el padre como su hijo, Juan José, han venido dando fuertes críticas a las decisiones del partido de cara a estas elecciones.

Leer más: José Félix Lafaurie arremetió contra José Obdulio Gaviria: “Siempre ha tenido una actitud hostil”

La última polémica se dio anoche, tras conocerse una entrevista de Semana con Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. En esta conversación que tuvo con Juanita Gómez, el candidato a la vicepresidencia defendió a la primera línea de las acusaciones que la califican como un grupo de jóvenes delincuentes. Para Oviedo no se puede generalizar los malos actos que, según Oviedo, solo cometieron algunos integrantes y jóvenes que hacían parte de ella.

“Así como nos duele que nos digan que los policías, porque nos duele muchísimo, también a la juventud le duele que digan que todos los de la primera línea son delincuentes”, aseguró Oviedo.

¿Qué dijo el hijo de Cabal y Lafaurie sobre Oviedo?

Tras conocerse este apartado de la entrevista, Juan José Lafaurie le respondió a Oviedo señalando que “hay condenas en firme contra los de la primera línea”. Además, se fue duramente contra el Centro Democrático, diciendo que el partido, por un “hambre de poder” terminó aliándose con Oviedo, al que calificó como un “zurdo abortista que apoya la JEP y la ideología de género”.

Le puede interesar: Los cuestionamientos al crédito y subsidio de Finagro para Juan José Lafaurie como “pequeño productor”

Esta es una muestra más de los grandes quiebres que vienen generándose dentro de la derecha y que podría jugarles en contra para las próximas elecciones presidenciales. Recordemos que, según la última encuesta de intención de voto, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se acercan cada vez más al empate, mientras el candidato de izquierda, Iván Cepeda, crece algunos puntos y aumenta su diferencia con el resto de candidatos.