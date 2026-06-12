La ANDI advierte que la reforma tributaria para el 2027 será la mas grande de la historia

El director de la ANDI, Bruce Mac Master, se pronunció frente al anuncio de una nueva reforma tributaria que se presentaría en el 2027 por un monto cercano a los 30 billones de pesos.

“Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas. Le anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia”, dijo.

El director de la ANDI rechazó la propuesta y llamó la atención sobre el déficit fiscal.

“Con gran desvergüenza le dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas”, agregó.

El anuncio de una nueva reforma tributaria que se estaría presentando el próximo año lo hizo el director de política macroeconómica, Cristián Cruz.

“Se está planteando una reforma tributaria para el 2027 equivalente a $30 billones, es importante mencionar que es un valor indicativo. Lo que el Marco Fiscal de Mediano Plazo plantea un ajuste fiscal, se puede aproximar a través de ingresos o a partir de una reducción del gasto”, dijo Cruz.

De acuerdo con el funcionario, se requiere un ajuste fiscal entre el 1,4% y el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Estos $30 billones hacen parte de un ajuste fiscal que podría ser más grande, en todo caso esos $30 billones no se distancian mucho como porcentaje del PIB de lo que ya habíamos planteado desde el equipo técnico en el MFMP del 2025, en ese momento se planteaba un ajuste cercano al 1,4% del PIB y ahorita estamos hablando de entre 1,4% y 1,6% del PIB, persiste la misma iniciativa, la diferencia ahora es el valor nominal de ese ajuste”, explicó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que para financiar la operación del Estado el próximo año se requieren hacer ajustes y que, en ese sentido, se necesitaría una nueva reforma. No obstante, no anunció que dicha reforma fuera a presentarse el próximo año.