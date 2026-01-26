“No hay irregularidades”: Gabriel Vallejo responde a carta de Lafaurie y Cabal

Luego de conocerse la carta enviada por José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, en la que cuestionan el proceso interno del Centro Democrático y aseguran que los resultados de la encuesta presidencial “fueron adulterados”, el director del partido, Gabriel Vallejo, salió al paso de las críticas y afirmó que no se presentaron irregularidades.

Vallejo explicó que el proceso fue sometido a una auditoría externa, la cual concluyó que la encuesta se desarrolló conforme a los estándares técnicos y metodológicos. En ese sentido, recordó un mensaje publicado el pasado 17 de diciembre en el que se dio a conocer el informe de auditoría del estudio realizado por Panel Ciudadano.

“El informe es claro: no se detectaron irregularidades en el proceso de la encuesta”, señaló Vallejo, al tiempo que reiteró que Paloma Valencia fue elegida de manera legítima como candidata presidencial única del partido.

De acuerdo con el documento, la auditoría fue realizada por la firma Kepler, la cual concluyó que el proceso se ejecutó correctamente en todas sus etapas. Entre los hallazgos se destaca que los 12 flujos de envío funcionaron de forma controlada, que los 4.965 registros fueron tratados de manera íntegra y segura, y que la clasificación y manipulación de los datos se realizó de manera consistente y confiable.

El informe técnico respalda la validez de los resultados y deja constancia del correcto desarrollo del proceso, así como de la gestión segura de la información, concluyendo que no hubo alteraciones, ni manipulaciones en la aplicación de la encuesta.