SuperSalud exigió a la Nueva EPS garantizar entrega de medicamentos en Nariño

Pasto - Nariño

La Superintendencia de Salud hizo una vehemente advertencia a Medic SAS, el operador farmacéutico encargado de atender a usuarios de Nueva EPS en Nariño, luego de encontrar múltiples problemas en la entrega de medicamentos e insumos durante una visita de inspección realizada en Pasto.

El superintendente Daniel Quintero aseguró que recibió numerosas quejas de pacientes que enfrentan retrasos en la entrega de tratamientos, algunos de ellos desde hace varios meses, situación que calificó como inaceptable para los usuarios del sistema de salud.

Como medida inmediata, ordenó que todos los casos identificados durante la visita sean solucionados en un plazo máximo de 48 horas, además, indicó que personal de la Superintendencia permanecerá haciendo seguimiento al cumplimiento de esta instrucción.

Quintero señaló que la obligación de garantizar los medicamentos es de la EPS y que no puede permitirse que los pacientes continúen afectados por las dificultades de un operador, por ello, advirtió que si la situación no mejora de manera sustancial durante el próximo mes, se evaluará la salida del actual gestor farmacéutico y la llegada de otro que pueda responder adecuadamente a las necesidades de los usuarios.

El funcionario explicó que la orden no se limita únicamente a medicamentos, sino también a la entrega de pañales, suplementos nutricionales y otros insumos que han sido reportados como pendientes por los afiliados.