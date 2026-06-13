Alcalde de Pasto demandará penalmente a la ministra de Transporte y su equipo

Pasto - Nariño

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, anunció que presentará acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia tras las declaraciones realizadas por funcionarios del Gobierno Nacional sobre presuntas estrategias para frenar la “Optimizacion de recursos” que se invertirían en el proyecto de doble calzada Pasto-Catambuco.

Según la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, el mandatario estaría presionando para la compra de predios que habrían incrementado su valor a raiz del anuncio de construcción del proyecto, lo que impide el cierre financiero que garantizaria recursos para la obra.

La funcionaria aclaró que buscan hacer una “Optimizacion de recursos” para la ejecución del proyecto que hoy se encuentra en estudios y diseños pero que su ejecución solo tendria asegurados $151 mil millones que han permanecido en una fiducia por mas de 6 años.

Ante estos señalamientos, el alcalde de Pasto Nicolás Toro anunció en Caracol Radio que ni él ni la administración municipal han intervenido en procesos de compra de predios para el proyecto, y que las únicas actuaciones del municipio han estado relacionadas con conceptos técnicos emitidos desde Planeación Municipal sobre las franjas de protección ambiental, andenes y ciclovías que exige el Plan de Ordenamiento Territorial, para lo cual no se necesita la compra de grandes predios sino la adquisición de algunos centímetros de los lotes privados.

Alcalde demandará penalmente a la ministra María Fernanda Rojas

El mandatario calificó como falsas las versiones que vinculan al municipio con posibles obstáculos para el desarrollo de la obra y afirmó que dichos señalamientos afectan el buen nombre de la administración local.

“Presentaré ante la Corte Suprema y la Fiscalía las denuncias respectivas para que se investigue por qué están injuriando y calumniando al pueblo de Pasto que simplemente les está pidiendo que cumplan lo que se comprometieron”, señaló.

Toro insistió en que la discusión de fondo no debe centrarse en supuestos problemas con predios, sino en la necesidad de garantizar los recursos para ejecutar la doble calzada, una obra que ha sido reclamada durante años por los habitantes de la capital nariñense.

El alcalde aclaró que el objetivo de la administración municipal es que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional para sacar adelante el proyecto vial entre Pasto y Catambuco.