Duro debate entre Daniel Coronell y José Félix Lafaurie por crédito a Juan José Lafaurie

Para José Félix Lafaurie, Daniel Coronell tiene una “obsesión” contra el presidente Álvaro Uribe.

Nuevas preguntas sobre crédito y subsidio a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de María Fernanda Cabal

Daniel Coronell, Juan José Lafaurie y José Félix Lafaurie. Fotos: W Radio / Colprensa

El periodista Daniel Coronell y el empresario José Félix Lafaurie mantuvieron un acalorado debate en los micrófonos de El Reporte Coronell de La W por el crédito que le dieron a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán.

El préstamo a crédito preferencial, según expresó Coronell, fue para sembrar palma de aceite y otorgado por el banco Serfinanza, con cargo al Fondo de Financiamiento Agropecuario (Finagro). Es decir, el fiador del 80% del crédito es el Estado colombiano.

No obstante, José Félix Lafaurie arremetió contra Coronell y expresó que tiene la intención de “desacreditar”.

Escuche el debate completo entre Daniel Coronell y José Félix Lafaurie aquí:

