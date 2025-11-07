IDEAM: ¿Cuándo será el fin de la segunda temporada de lluvias? Se acercan días muy lluviosos

Mientras los colombianos se preparan para el cierre del año, el IDEAM comentó sobre el comportamiento de la segunda temporada de lluvias que actualmente afecta al territorio nacional. Según los últimos análisis meteorológicos, las precipitaciones mantendrán su intensidad durante las próximas semanas, con un gradual debilitamiento proyectado para mediados de diciembre.

El instituto advierte que, antes del esperado fin de esta temporada invernal, el país enfrentará jornadas particularmente lluviosas durante noviembre, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, donde se esperan volúmenes de precipitación por encima de los promedios históricos para esta época del año.

Calendario de lluvias: ¿Qué esperar en cada región?

El desglose regional proporcionado por el IDEAM muestra un panorama diferenciado en el territorio nacional:

Región Andina: Las lluvias persistirán con intensidad moderada a fuerte hasta la segunda semana de diciembre , con especial atención en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander y Antioquia .

Las lluvias persistirán con intensidad moderada a fuerte hasta la , con especial atención en departamentos como . Región Caribe: La temporada invernal se extenderá hasta principios de diciembre , con probabilidad de precipitaciones intensas en Bolívar, Córdoba y Sucre .

La temporada invernal se extenderá hasta , con probabilidad de precipitaciones intensas en . Región Pacífica: Como es habitual, esta zona mantendrá lluvias frecuentes hasta finales de noviembre, con una transición gradual hacia condiciones más estables en diciembre.

Riesgos inminentes y recomendaciones de prevención

Las autoridades han identificado múltiples amenazas asociadas a estas condiciones climáticas:

Deslizamientos de tierra en zonas de ladera con saturación de suelos

en zonas de ladera con saturación de suelos Crecientes súbitas en ríos y quebradas de montaña

en ríos y quebradas de montaña Inundaciones en áreas planas y urbanas con deficiente drenaje

en áreas planas y urbanas con deficiente drenaje Afectación en vías principales por derrumbes y socavamientos

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha emitido recomendaciones específicas para la población:

Evitar viajes nocturnos por carreteras de montaña

por carreteras de montaña Monitorear niveles de ríos en zonas ribereñas

en zonas ribereñas Limpiar canaletas y desagües en viviendas

en viviendas Reportar inmediatamente grietas o inclinaciones inusuales en construcciones

grietas o inclinaciones inusuales en construcciones Tener listo un kit de emergencia con documentos importantes y provisiones

Preparativos institucionales para la temporada crítica

Mientras la naturaleza sigue su curso, las entidades del Estado han intensificado sus operativos de prevención y respuesta. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha activado protocolos especiales en 23 departamentos considerados de alta vulnerabilidad.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) reporta que mantiene maquinaria amarilla en 45 corredores viales identificados como críticos, con personal trabajando las 24 horas para garantizar la transitabilidad de las principales rutas del país.

Pronóstico del Clima HOY 7 de noviembre en las principales ciudades de Colombia

A continuación, el reporte detallado para este día:

Medellín

Temperatura Máxima: 27 °C

27 °C Condiciones: Cielo parcialmente nublado. Se prevén lluvias en la tarde y parte de la noche.

Cali

Temperatura Máxima: 31 °C

31 °C Condiciones: Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de lluvias en la tarde.

Barranquilla

Temperatura Máxima: 33 °C

33 °C Condiciones: Predominio de tiempo seco. Posibilidad de lluvias en la tarde/noche.

Cartagena

Temperatura Máxima: 32 °C

32 °C Condiciones: Cielo parcialmente nublado. Posibilidad de lluvias o lloviznas esporádicas en la tarde y noche.

Bucaramanga

Temperatura Máxima: 28 °C

28 °C Condiciones: Cielo parcialmente nublado. Posibilidad de lluvias en la tarde.

Tunja