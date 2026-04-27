Ideam advierte alta amenaza por deslizamientos en Norte de Santander

Afectaciones por las fuertes lluvias en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el boletín 350 con fecha del 27 de abril de 2026, en el que advierte un panorama crítico en Norte de Santander por las lluvias, con múltiples municipios en alerta roja y naranja ante el riesgo de deslizamientos de tierra.

El informe detalla que la principal amenaza es la remoción en masa, con alerta roja en municipios como Bochalema, Bucarasica, Chinácota, Convención, Cúcuta, Durania, El Carmen, El Zulia, Gramalote, Los Patios, Lourdes, Pamplonita, Salazar, San José de Cúcuta, Santiago, Sardinata, Tibú, Toledo y Villa Caro, donde las condiciones del suelo representan un alto riesgo.

A su vez, en nivel de alerta naranja se encuentran Arboledas, Cáchira, El Tarra, Hacarí, Herrán, La Esperanza, La Playa, Labateca, Ocaña, Pamplona, Ragonvalia, San Calixto, San Cayetano, Teorama, Villa del Rosario y Ábrego, lo que indica la necesidad de preparación ante posibles emergencias.

En alerta amarilla aparecen municipios como Chitagá, Cácota, Mutiscua y Silos.

El boletín también advierte sobre la probabilidad de crecientes súbitas en varias cuencas hidrográficas del departamento, entre ellas las del río Algodonal, Tarra, Socuavó, Zulia y Pamplonita, así como en zonas del bajo Catatumbo y en ríos que atraviesan municipios como Sardinata y Tibú.

En contraste, el informe señala que no hay alertas activas por incendios forestales, manteniéndose en condiciones normales para este tipo de eventos.

El Ideam precisó que estas alertas son de carácter preventivo y buscan mantener informadas a las autoridades y comunidades sobre los posibles escenarios de riesgo.

Sin embargo, el mapa evidencia un amplio predominio de zonas en rojo, lo que refleja la magnitud de la amenaza en gran parte del departamento.

Ante este panorama, se insiste en el llamado a extremar precauciones, especialmente en zonas de ladera, cerca de ríos y en corredores viales vulnerables, donde las lluvias continúan generando inestabilidad del terreno y aumentando el riesgo de emergencias.