¿Cuáles son los departamentos más afectados por las lluvias? Nuevo reporte del IDEAM por Frente Frio
El IDEAM lanzó un nuevo reporte de lluvias para los próximos días. Conozca aquí las regiones en las que se registrarán fuertes precipitaciones en el país:
El frente frío atípico ha provocado una de las situaciones climáticas más complejas del inicio de este 2026 en Colombia.
Incluso, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), varias zonas del país enfrentan inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y emergencias meteomarinas, con miles de familias damnificadas.
Hasta cuándo irán las lluvias
De acuerdo con el último reporte del IDEAM, persistirán la lluvias en gran parte del país, asociadas al paso de frentes frio en varias degiones del norte de Colombia y el Caribe.
De igual manera, se prevén vientos provenientes del norte y noroeinte que podrían tener impacto en archipielafo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los mayores acumulados de precipitación se prevén en: Antioquia
- Cauca
- Nariño
- sur de Huila
- Occidente de Putumayo
- occidente de Caquetá
- Amazonas
¿Cuáles son los departamentos más afectados por las lluvias?
De acuerdo con el IDEAM y la UNGRD, los departamentos con mayores afectaciones son:
- Córdoba
- Cauca
- Antioquia
- Nariño
Estas regiones concentran el mayor impacto en términos de población afectada, debido a la recurrencia de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.
- Córdoba: inundaciones por el desbordamiento de ríos
El departamento de Córdoba es uno de los más golpeados por las lluvias asociadas al frente frío, pues la creciente del río Sinú mantiene bajo el agua a corregimientos como Guasimal y Las Palomas, donde prácticamente todas las viviendas resultaron inundadas, generando una grave emergencia humanitaria.
- Montería
En Montería, el aumento del nivel del río Sinú ya comienza a causar estragos en el malecón de la Ronda del Sinú, inundando:
- El sendero peatonal
- La ciclovía
- Zonas recreativas cercanas al cauce
Las autoridades locales monitorean el comportamiento del río ante el riesgo de nuevas anegaciones.
- Sur de Córdoba: vías afectadas por el río San Jorge
La situación también es crítica en el sur del departamento, donde el desbordamiento del río San Jorge ha inundado la vía que comunica La Apartada con Montelíbano, afectando la movilidad y el transporte de productos.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, protagonizó un acto de rescate al auxiliar a un motociclista que era arrastrado por la corriente, rompiendo el cordón de seguridad de su vehículo para salvarle la vida.
Reporte de afectados por lluvias en Colombia
Según cifras preliminares, el número de afectados superaría las 15.000 familias en todo el país. Además:
- Más de 170.000 estudiantes permanecen sin clases
- Se reportan daños en viviendas, vías y sistemas productivos
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que Tierralta es uno de los municipios más afectados en Córdoba y que ya se han instalado alojamientos temporales para la entrega de kits de ayuda humanitaria.
IDEA: Pronóstico y Alertas
El informe del IDEAM, emitido el 4 de febrero de 2026 a las 5:00 a. m., advierte que 636 municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía se encuentran en algún nivel de alerta.
Municipios en alerta roja por deslizamientos
Un total de 142 municipios están en alerta roja, lo que indica alta probabilidad de movimientos en masa.
Los departamentos con más municipios en este nivel son:
- Cauca: 24
- Antioquia: 23
- Chocó: 15
- Huila: 13
- Santander: 13
Hasta el momento, las lluvias han dejado 256 emergencias reportadas en 172 municipios del país.
Alerta marítima en el Caribe colombiano
La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta por condiciones adversas en el Caribe colombiano, donde se esperan:
- Olas de hasta 4 metros
- Fuertes vientos hasta el 7 de febrero
Las zonas bajo advertencia incluyen:
- El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- Las Islas Cayos del Norte
- El área marítima de la Península de La Guajira