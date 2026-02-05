¿Cuáles son los departamentos más afectados por las lluvias? Nuevo reporte del IDEAM por Frente Frio

El frente frío atípico ha provocado una de las situaciones climáticas más complejas del inicio de este 2026 en Colombia.

Incluso, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), varias zonas del país enfrentan inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y emergencias meteomarinas, con miles de familias damnificadas.

Hasta cuándo irán las lluvias

De acuerdo con el último reporte del IDEAM, persistirán la lluvias en gran parte del país, asociadas al paso de frentes frio en varias degiones del norte de Colombia y el Caribe.

De igual manera, se prevén vientos provenientes del norte y noroeinte que podrían tener impacto en archipielafo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Los mayores acumulados de precipitación se prevén en: Antioquia

Cauca

Nariño

sur de Huila

Occidente de Putumayo

occidente de Caquetá

Amazonas

¿Cuáles son los departamentos más afectados por las lluvias?

De acuerdo con el IDEAM y la UNGRD, los departamentos con mayores afectaciones son:

Córdoba

Cauca

Antioquia

Nariño

Estas regiones concentran el mayor impacto en términos de población afectada, debido a la recurrencia de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

Córdoba: inundaciones por el desbordamiento de ríos

El departamento de Córdoba es uno de los más golpeados por las lluvias asociadas al frente frío, pues la creciente del río Sinú mantiene bajo el agua a corregimientos como Guasimal y Las Palomas, donde prácticamente todas las viviendas resultaron inundadas, generando una grave emergencia humanitaria.

Montería

En Montería, el aumento del nivel del río Sinú ya comienza a causar estragos en el malecón de la Ronda del Sinú, inundando:

El sendero peatonal

La ciclovía

Zonas recreativas cercanas al cauce

Las autoridades locales monitorean el comportamiento del río ante el riesgo de nuevas anegaciones.

Sur de Córdoba: vías afectadas por el río San Jorge

La situación también es crítica en el sur del departamento, donde el desbordamiento del río San Jorge ha inundado la vía que comunica La Apartada con Montelíbano, afectando la movilidad y el transporte de productos.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, protagonizó un acto de rescate al auxiliar a un motociclista que era arrastrado por la corriente, rompiendo el cordón de seguridad de su vehículo para salvarle la vida.

Reporte de afectados por lluvias en Colombia

Según cifras preliminares, el número de afectados superaría las 15.000 familias en todo el país. Además:

Más de 170.000 estudiantes permanecen sin clases

Se reportan daños en viviendas, vías y sistemas productivos

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que Tierralta es uno de los municipios más afectados en Córdoba y que ya se han instalado alojamientos temporales para la entrega de kits de ayuda humanitaria.

IDEA: Pronóstico y Alertas

El informe del IDEAM, emitido el 4 de febrero de 2026 a las 5:00 a. m., advierte que 636 municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía se encuentran en algún nivel de alerta.

Municipios en alerta roja por deslizamientos

Un total de 142 municipios están en alerta roja, lo que indica alta probabilidad de movimientos en masa.

Los departamentos con más municipios en este nivel son:

Cauca: 24

Antioquia: 23

Chocó: 15

Huila: 13

Santander: 13

Hasta el momento, las lluvias han dejado 256 emergencias reportadas en 172 municipios del país.

Alerta marítima en el Caribe colombiano

La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta por condiciones adversas en el Caribe colombiano, donde se esperan:

Olas de hasta 4 metros

Fuertes vientos hasta el 7 de febrero

Las zonas bajo advertencia incluyen: