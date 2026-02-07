¿Seguirán las lluvias en Colombia? IDEAM advierte frente frío para fin de semana 7 y 8 de febrero

El Instituto de Hidrología , Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), alertó que durante el fin de semana del 7 y 9 de febrero varias regiones del país estarán marcadas por la influencia del frente frío.

Esto quiere decir que, durante el fin de semana, se espera incremento de lluvias, vientos fuertes, oleajes elevados, especialmente con impacto en la región Caribe, las zonas costeras, el norte y occidente de la región andina y varios sectores de la región pacífica.

Frente frío en Colombia fin de semana: IDEAM alerta vientos y oleaje en el mar Caribe

El paso del frente frío ocasionará un reforzamiento significativo de los vientos en el mar Caribe, con velocidades estimadas entre 17 y 20 nudos, además de ráfagas superiores. Esta situación afectará principalmente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como al Caribe occidental y central.

El oleaje presentará un incremento importante, con alturas que podrían oscilar entre 2,5 y 3,1 metros, lo que representa un riesgo para la navegación, las actividades turísticas y la pesca artesanal en zonas costeras e insulares.

Regiones de Colombia con lluvias intensas

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en el departamento de Córdoba, el golfo de Urabá y sectores de la Mojana, zonas donde se mantiene el mayor nivel de alerta por posibles emergencias asociadas a inundaciones y crecientes súbitas.

Durante el fin de semana, las precipitaciones se extenderán a gran parte de la región Caribe, incluyendo Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira, con episodios de lluvias de moderadas a fuertes.

Pronóstico del clima para el sábado 7 de febrero

Para el sábado, el Ideam prevé lluvias intensas en diversos sectores del Caribe, el centro y sur de la región Pacífica, así como en zonas dispersas del norte y occidente de la región Andina. Las precipitaciones más significativas se esperan en Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, aunque se presentaría una disminución de las lluvias, continuarán los vientos fuertes y el oleaje elevado.

Pronóstico del clima, domingo 8 de febrero

Durante el domingo, las lluvias continuarán en el occidente y sur de la región Caribe, amplios sectores de la región Andina y la Amazonía, mientras que la Orinoquía mantendría condiciones secas.

En San Andrés y Providencia se espera un predominio de tiempo más estable; sin embargo, no se descartan lluvias aisladas, especialmente en el área marítima.

El Ideam reiteró el llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía a mantener medidas de prevención, especialmente en zonas costeras y regiones con antecedentes de emergencias por lluvias.