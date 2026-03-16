IDEAM alerta por posible fenómeno de El Niño: ¿qué regiones de Colombia podrían verse afectadas?

Colombia podría enfrentar un nuevo fenómeno climático en los próximos meses. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en conjunto con el Ministerio de Ambiente, emitió una alerta ante la probabilidad de que se desarrolle un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

La advertencia se produce luego de que los modelos climáticos y los indicadores océano-atmósfera comenzaran a mostrar señales de calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial, una de las condiciones clave para el desarrollo de este fenómeno.

La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el país ya se encuentra bajo monitoreo permanente para evaluar la evolución de estas condiciones.

“Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de que el fenómeno se desarrolle, especialmente entre junio y agosto de este año”.

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Según la entidad, el monitoreo se concentra en variables como las anomalías de temperatura del océano, los vientos alisios y otros indicadores atmosféricos que permiten anticipar cambios en el sistema climático.

“Desde ya mantenemos el monitoreo permanente de indicadores... De ser necesario, estaremos emitiendo alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores del país puedan activar medidas de preparación”.

¿Qué impacto podría tener El Niño en Colombia?

El fenómeno de El Niño suele provocar en Colombia una reducción de las lluvias y un aumento de las temperaturas, especialmente en regiones como el Caribe y la zona Andina.

En algunos casos, estos eventos climáticos también pueden generar efectos en sectores estratégicos como el abastecimiento de agua, la producción agrícola o la generación de energía.

Según las proyecciones del IDEAM, las regiones que podrían experimentar una disminución de las precipitaciones si el fenómeno se consolida son principalmente:

La región Caribe

La región Andina

Parte de la región Pacífica

Esto no significa que deje de llover completamente, pero sí que las precipitaciones podrían estar por debajo de los promedios históricos.

Un inicio de año con lluvias por encima de lo normal

La alerta por un posible fenómeno de El Niño llega después de un comportamiento climático inusual en el país durante los primeros meses del año.

Según explicó el asesor de la dirección y meteorológico del IDEAM en entrevista con Caracol Radio, las lluvias registradas entre enero y febrero estuvieron muy por encima de los niveles normales, incluso en meses que tradicionalmente son secos en buena parte del país.

“Lo que observamos es que el inicio del año estuvo muy por encima de lo normal en términos de precipitaciones. Enero y febrero, que climatológicamente son meses de menos lluvias, registraron acumulados atípicos. Esto significa que el país llega a la primera temporada de lluvias con suelos que ya tienen una acumulación importante de humedad”.

Este escenario puede aumentar los riesgos durante la actual temporada de lluvias, especialmente en zonas donde los suelos saturados estan propensas a la ocurrencia de deslizamientos o inundaciones.





¿Alerta en otro fenomeno? Niño Costero ya está generando efectos en el Pacífico

El IDEAM también explicó que actualmente se registra un fenómeno conocido como Niño costero, que no debe confundirse con el fenómeno de El Niño tradicional.

Este evento se produce cuando “hay un calentamiento de las aguas del océano Pacífico cerca de la costa y eso genera precipitaciones, especialmente en Perú, Ecuador y el suroccidente de Colombia” explicó el asesor.

En el país, los efectos de este fenómeno se concentran principalmente en departamentos como Nariño y Cauca, donde se han registrado incrementos en las lluvias.





Señales del cambio climático

Aunque el IDEAM advierte que fenómenos puntuales de lluvias intensas no pueden atribuirse directamente al cambio climático, los expertos señalan que el sistema climático global sí está mostrando señales claras de calentamiento.

“Los últimos tres años han sido los más calientes registrados desde que existen mediciones comparables. Esa tendencia al aumento de la temperatura es una señal clara del cambio climático y ese calentamiento hace que haya más energía disponible en el sistema climático, lo que puede favorecer fenómenos meteorológicos más intensos o más frecuentes”.

Aunque el fenómeno aún no se ha declarado oficialmente, el IDEAM insiste en que el país debe seguir de cerca la evolución del clima en los próximos meses. Regiones como el Caribe, la zona Andina y el Pacífico podrían enfrentar cambios en el comportamiento de las lluvias, por lo que autoridades locales y sectores productivos deberán anticiparse a posibles escenarios de sequía o eventos climáticos extremos.